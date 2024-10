Il quintetto magico è fiorentino. Di Felice, tre mesi nella top ten

Il quintetto magico della stagione ciclistica 2024 per le categorie élite-under 23, juniores, allievi e per l’attività su pista, ha connotati fiorentini, con Francesco Di Felice dell’Hopplà Petroli Firenze tra gli élite-under 23, lo juniores Enea Sambinello del Team Vangi Il Pirata di Calenzano, l’allievo Luciano Gaggioli, e su pista l’olimpionica Vittoria Guazzini e l’iridato Fabio Del Medico del V.C. Empoli. Questi i brillanti protagonisti con Di Felice che negli ultimi tre mesi di attività, non è mai uscito dalla Top ten nelle gare disputate con una continuità di rendimento straordinaria. Ai posti d’onore l’ottimo Oioli e il forte velocista aretino Della Lunga. Sambinello è stato altrettanto bravo e continuo nell’esprimere tra gli juniores le proprie qualità vincendo anche in Francia, indossando la maglia della Nazionale azzurra e disputando in Svizzera il Campionato del mondo. Dietro di lui il compagno di squadra Meccia, e l’umbro Gagliardoni Proietti, bravo anche nel ciclocross. Gaggioli, figlio d’arte (il babbo Roberto è stato un ottimo professionista), ha vinto due titoli regionali a cronometro, si è confrontato con successo in campo nazionale con un brillante bilancio finale, seguito nella classifica di rendimento dal campione regionale Luci e da Menici.

PISTA Due grandi protagonisti, Vittoria Guazzini che corre per un team francese, che ha vinto l’oro olimpico in coppia con la Consonni a Parigi nella gara del Madison, e Fabio del Medico del V.C. Empoli che ha conquistato il titolo italiano della velocità sulla pista di Firenze, e più avanti il titolo mondiale nel keirin ai Campionati in Cina. Due giovani speranze per il futuro, che hanno potenza e classe.

ELITE-UNDER 23: 1) Francesco Di Felice (Hopplà Petroli Firenze) punti 65; 2) Oioli 62; 3) Della Lunga 52; 4) Araya 36; 5) Stedman 34; 6) Belleri 33; 7) Magli 30; 8) Martinez 28; 9) Regnanti 23; 10) Lorello 19.

JUNIORES: 1) Enea Sambinello (Vangi Il Pirata Sama) punti 112; 2) Meccia 94; 3) Gagliardoni Proietti 69; 4) Petri 63; 5) Muredda e Stefanelli An. 36; 6) Del Cucina 32; 7) Toselli 27; 8) Sgherri 26; 9) Buturo 24; 10) Bolognesi 17.

ALLIEVI: 1) Luciano Gaggioli (Team Valdinievole) punti 69; 2) Luci 42; 3) Menici 30; 4) Salomone 27; 5) Mazzarello e Roggi 22; 6) Capodarca 17; 7) Cianti 16; 8)Anichini 14; 9) Bonciani 12; 10)Kolarski 10.

E, domani, martedì consueta chiusura della stagione con la Coppa del Mobilio per élite-under 23 a Ponsacco, alle ore 9 la gara in linea, alle 15 la cronometro individuale.