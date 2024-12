Il recupero. Campobasso in campo stasera col Milan Futuro

Dopo la partita rinviata a causa degli impegni nazionali dei rossoneri, all’Avicor Stadium Selvapiana stasera scende in camppo il Campobasso (prossimo avversario del Grifo) che sfida il Milan Futuro. Fischio di inizio alle 20 per il recupero della quindicesima giornata del gruppo B di Serie C. Il Campobasso è nono in classifica, le sconfitte arrivate contro Entella e Rimini, hanno fatto perdere un po’ di terreno agli uomini di Braglia che cercano una svolta per non rischiare di perdere quel posto guadagnato con fatica e sudore.