Il Tennis Club Faenza inizia il campionato di B2 con un pari. I manfredi fermano 3-3 in trasferta Parma . La squadra femminile va invece ko contro il Club Finale Ligure

Nella prima giornata della serie B2 maschile, il neopromosso Tennis Club Faenza ha strappato un buon pareggio per 3-3 sui campi del Circolo del Castellazzo Parma.

Nei primi due singolari sono arrivati una vittoria ed una sconfitta con Edoardo Pompei che ha regolato Leonardo Chiari 6-4 6-3, mentre Mattia Bandini ha perso 6-0 6-4 contro Filippo Botti. Identica situazione dopo gli altri due singolari, con il serbo Matej Sabanov, al suo esordio in maglia faentina, che ha superato agevolmente Tommaso Bonazzi 6-4 6-1, mentre Giacomo Botticelli è stato sconfitto da Alessandro Tombolini 6-1 7-6 (8-6 il tiebreak). La situazione di equilibrio si è protratta anche nei due doppi: nulla da fare per i faentini Edoardo Pompei e Giacomo Botticelli, sconfitti 6-2 6-2 da Filippo Botti e Tommaso Bonazzi, mentre Matej Sabanov e Mattia Bandini sono riusciti ad avere la meglio al fotofinish al super tiebreak su Leonardo Chiari e Sebastiano Tombolini per 6-3 4-6 10-8.

È stata invece sconfitta la squadra femminile all’esordio nel campionato di serie B2 femminile. La squadra affidata alla maestra Paola Tampieri è stata battuta 3-1 dal Tennis Club Finale Ligure.