Il tricolore del Modena . La Primavera 3 è campione

di Alessandro Bedoni

Sono state le parole del presidente Carlo Rivetti diffuse dal sito internet del Modena, "Avete regalato un sogno ai vostri genitori, a me e a tutta la mia famiglia", a salutare l’ennesime impresa della Primavera di Paolo Mandelli che, nella cornice del vecchio stadio Mirabello di Reggio Emilia, si è aggiudicata lo scudetto, trofeo Dante Berretti, battendo nella finalissima tra le vincitrici dei due gironi l’Avellino.

Un successo che riporta alla memoria quello conquistato nel 1970 dai canarini di Armando Cavazzuti, che si laurearono campioni proprio nel campionato Berretti, antesignano della Primavera odierna. I giovani canarini hanno meritato la vittoria, per il maggior numero di occasioni create, tra cui due pali. Il Modena è passato in vantaggio dopo soli undici minuti, grazie ad un bolide del terzino Gandolfi: i gialloblù sfioravano a più riprese il raddoppio, ma la vecchia legge del ‘gol sbagliato, gol subito’ puniva la squadra di Mandelli al quarto d’ora della ripresa, con gli irpini che raggiungevano il pari grazie ad una superba giocata di Campanile, che dal limite trovava una rasoiata angolatissima e imprendibile per Leonardi.

I canarini, dopo qualche minuto di comprensibile sbandamento, ritrovavano il bandolo della matassa e dopo aver collezionato altre occasioni trovavano la rete decisiva con il subentrato Barozzini che, imbucato da Moratti, infilava sul primo palo Pezzella all’84’. L’Avellino provava ad acchiappare i supplementari ma gli attacchi irpini non riuscivano a trovare la stoccata vincente. Dopo cinque minuti di recupero il fischio finale che dava il via alla festa.