In attesa di Barontini. Tremila indoor da primato

In attesa del debutto odierno nei 400 metri dell’atleta di casa Simone Barontini (Fiamme Azzurre) e dei tricolori protagonisti sempre al PalaCasali nelle prossime settimane, è arrivato mercoledì un primato italiano nella pista dorica. Un pomeriggio da record nel meeting infrasettimanale ad Ancona. La marciatrice Serena Di Fabio, campionessa europea under 18 in carica, firma il primato italiano juniores dei 3000 indoor con 12’46"60 in quella che era la gara di esordio nella nuova categoria per la giovane abruzzese. Cade il limite nazionale U20 al coperto di 12’53"32 rimasto imbattuto per quasi dieci anni, realizzato nel capoluogo marchigiano da Noemi Stella il 7 febbraio 2015. Proprio sulla pista del PalaCasali nello scorso inverno la portacolori della Tethys Chieti aveva cominciato a riscrivere la lista delle migliori prestazioni italiane allieve con il tempo di 13’19"92 nei 3000 indoor. Poi era scesa a 46’12" nei 10 km su strada ad Antalya, dove ha conquistato il bronzo con il team under 20 ai Mondiali a squadre, prima del trionfo continentale di Banska Bystrica nei 5000 all’aperto e anche in quel caso con la MPI allieve in 21’50"80. Tra pochi giorni l’azzurrina, 17 anni compiuti a novembre, sarà tra le protagoniste principali dei Campionati italiani juniores e promesse di Ancona (1-2 febbraio) che daranno il via alla serie delle rassegne nazionali. Alle sue spalle nel meeting si piazza seconda Giulia Miconi (Cus Macerata) sfiorando il personale con 14’17"02 mentre riesce a migliorarsi la junior Sofia Tomassoni (Cus Macerata) in 14’40"17. Continua a crescere nei 60 metri il cadetto Alessio Maroni che corre in 7"23 e abbassa il personal best di sette centesimi per avvicinare il primato regionale di categoria, 7"17 di Francesco Pagliarini nel 2022. Lo sprinter della Sport Atletica Fermo chiude al secondo posto, invece il successo è del romano Tommaso Maciocci (Esercito Sport & Giovani, 7"16). Al femminile vince Sofia Macrì (Esercito Sport & Giovani) con 8"11, stesso crono ottenuto in batteria dalla marchigiana Giulia Ibba (Atl. Osimo) prima di correre la finale in 8"20. Sui 3000 di marcia tra le allieve si impone Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona, 15’17"56) e nella gara dei cadetti prevale Niccolò Santoni (Atl. Osimo) in 14’34"66.