In campo. Fischio d’inizio alle 20,30 all’Arena Garibaldi

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. A disp. Nicolas, Loria, Calabresi, Bonfanti G., Hojholt, Mlakar, Abildgaard, Arena, Bonfanti N., Sussi, Morutan, Jevsenak. All. Inzaghi.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Giovane, Zuelli, Cicconi; Shpendi, Cherubini; Finotto. A disp. Chiorra, Motolese, Capezzi, Bouah, Cavion, Belloni, Palmieri, Maressa, Falco, Cerri, Capello. All. Calabro.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria; assistenti Damiano Margani di Latina e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna; quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova; Var Manuel Volpi di Arezzo; Avar Fabio Maresca di Napoli.

CARRARA – Fischio d’inizio stasera alle 20,30 allo stadio Arena Garibaldi. Nella squadra nerazzurra c’è un unico indisponibile, Vignato, mentre per il nuovo attaccante Meister sarà corsa contro il tempo per avere il transfer internazionale dalla Francia ed averlo tra i convocati. Stavolta neppure la Carrarese ha diramato la lista dei propri convocati visto che mister Calabro ha deciso di fissare una seduta di rifinitura per stamani e di comunicarli al termine della stessa. Alla Cetilar Arena questa sera si spera di stabilire il nuovo record di biglietti venduti stabilito nella gara contro la capolista Sassuolo quando si arrivò a quota 9300. Contro la Carrarese, che ha riempito coi propri tifosi il settore ospiti, c’è la speranza di riuscire a sforare quota 10.000.

Gianluca Bondielli