In campo. Ripresa oggi pomeriggio. Poi sedute al mattino

La ripresa oggi pomeriggio e poi tutte sedute al mattino, fino alla rifinitura di domenica, vigilia del confronto con il Gubbio (la partita sarà trasmessa in diretta anche su RaiSport). Dopo due giorni di riposo, Lamberto Zauli oggi pomeriggio ha convocato la squadra per la ripresa della preparazione in vista del posticipo. Ci saranno da verificare le condizioni dei calciatori usciti stanchi dal confronto con il Carpi, mentre le certezze riguardano alcune assenze: non saranno a disposizione dell’allenatore per la partita di lunedì a Gubbio, Mezzoni che sarà fermato dal giudice sportivo, dopo il doppio giallo rimediato con il Carpi (resterà in diffida), Angella che non ha ancora recuperato pienamente dall’infortunio e Seghetti che è attualmente fuori città per recuperare dal problema muscolare e dovrebbe tornare a disposizione solo a fine mese.