In Coppa Liguria nella sfida del Magra Azzurri con la Tarros. Fagandini, doppietta contro gli ex compagni

L’uomo delle doppiette del Magra Azzurri. Tommaso Fagandini, esterno sinistro di centrocampo classe 2004, dopo i due gol in Coppa Liguria contro il Follo, ha replicato contro la Tarros Sarzanese, sua ex squadra.

Com’è stato segnare proprio contro i suoi ex compagni?

"Non ho esultato, ma sono stato contento di aver contribuito alla vittoria della mia attuale squadra. A fine gara ho ricevuto i complimenti dai miei ex compagni e mi ha fatto piacere. Dopo le giovanili passate alla Carrarese, dove ho trovato un ambiente pesante, mi sono trasferito alla Tarros Sarzanese dove sono stato qualche anno. Ora sono in prestito al Magra Azzurri dove ho trovato un bel gruppo".

I suoi gol come sono nati?

"Nell’occasione della prima marcatura la palla è arrivata in area e io da sinistra ho fatto partire un diagonale rasoterra che ha trafitto il portiere avversario e che è valso il 3-1. Poi ho siglato la quarta e definitiva rete di collo sul primo palo".

È stata una vittoria facile o il punteggio di 4-1 è ingannevole?

"Siamo sicuramente entrati in campo con l’atteggiamento giusto, concentrati e determinati. Il primo tempo, concluso sull’1-0, è stato più combattuto visto che anche la Tarros ha avuto diverse occasioni per pareggiare. Poi nella ripresa qualcosa è cambiato e siamo stati bravi a sfruttare al meglio le occasioni create".

Come giudica l’inizio di stagione della sua squadra?

"Noi pensiamo solo a fare bene e a divertirci. I play-off possono essere comunque alla nostra portata".

Il prossimo impegno in esterna contro la Sammargheritese sarà per voi un test molto importante. Come vi preparerete?

"La Sammargheritese è una delle candidate alla vittoria finale. Affrontarla in trasferta sarà molto complicato e probabilmente sarà la partita più difficile della stagione. Noi, però, pensiamo a lavorare bene e sicuramente ce la giocheremo. Anche il mister è molto carico".

Ilaria Gallione