In Svizzera il campione di Livigno vola in testa alla classifica. Bormolini gigante, è lui il re di Scuol

Un azzurro alla conquista della Svizzera: è Maurizio Bormolini (foto), che sbanca Scuol, trionfa nel gigante parallelo e regala il primo successo italiano al maschile nella località elvetica. Seconda vittoria stagionale per il livignasco dell’Esercito, settima per lo squadrone azzurro del parallelo. Bormolini ha avuto la meglio sull’austriaco Dominik Burgstaller in una finale che ha visto entrambi i protagonisti incappare in imprecisioni. ‘"E’ stata una grande gara, su una pista da sempre difficile per me. Non è stato facile avere la meglio di Burgsthaler, è giovane e c’erano condizioni complicate. E’ una soddisfazione doppia per me".

Maurizio Bormolini sale in vetta alla classifica di specialità con 266 punti davanti al bulgaro Yankov (221) e allo sloveno Mastnak (219). Soddisfatto il direttore tecnico Cesare Pisoni: "E’ stato il primo successo per il settore maschile su questa pista così complicata. Molto bravo anche Messner (quarto) con Fischnaller che è tornato competitivo. Sarà una Coppa del Mondo molto combattuta; anche se l’obiettivo primario saranno i Mondiali".