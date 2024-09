In Toscana basta la rete di Massaro per spegnere le velleità della squadra di mister Marchini. Progresso, altra battuta d’arresto

TUTTOCUOIO

1

PROGRESSO

0

TUTTOCUOIO: Carcani N., Haka, Contipelli (79’ Ciotola), Salto, Veron, Fino (50’ Russo), Massaro (77’ Salvatore), Moras (70’ Benericetti), Lorenzini, Sansaro (65’ Centonze), Bardini. A disp.: Danielli, Di Natale, Princiotta, Beghetto. All: Firicano.

PROGRESSO: Cheli, Finessi (50’; Ghebreselassie), Cestaro, Carrozza (77’ Iacovoni), Selleri, Corzani (46’ Sanso), Cocchi (61’ Florentine), Mele, Matta, Ferraresi, Stellacci (75’ Ben Sed). A disp.: Roccia, Cavazza, Gian, Pizzirani. All: Marchini.

Arbitro: Spinelli di Cuneo.

Reti: 29’ pt Massaro.

(Pisa)

Ancora una battuta a vuoto per il Progresso. La sconfitta di misura rimediata in Toscana, a Ponte a Egola (Pisa) contro il Tuttocuoio lascia la squadra di Marchini ultima senza punti, in compagnia del Corticella. Va detto che al Leporaia i bolognesi, che nel prossimo turno ospitano l’ambiziosa Pistoiese, ferita dalla sconfitta casalinga con la Vis Modena, raramente sono riusciti a rendersi pericolosi, almeno quel tanto che sarebbe bastato per rimediare allo svantaggio, che poi sarebbe diventato il gol-partita, incassato alla mezzora circa di gioco. Il match infatti è stato sostanzialmente gestito dal Tuttocuoio, con il portiere Carcani che ha trascorso una domenica tutto sommato tranquilla. Solo nel primo tempo il Progresso si è fatto vedere su un errore in disimpegno di Contipelli: il tiro finale di Corzani però non ha inquadrato la porta. Il vantaggio ponteaegolese è arrivato poco prima della mezzora, quando Lorenzini con un bel lancio ha pescato il centravanti Massaro, intelligente nel piazzarsi fra ai due centrali avversari: l’attaccante ha controllato con l’esterno destro per poi scaricare in rete imparabilmente. Sarà il gol che deciderà l’incontro. Prima del riposo il Tuttocuoio avrebbe potuto raddoppiare con l’incursione a sinistra di Haka che ha scaricato un gran diagonale sul quale Cheli ha compiuto una mezza prodezza mettendo in angolo.

Nella ripresa i ritmi si sono abbassati, la gara si è spezzettata, ma la reazione rossoblu non ha trovato la forza sufficiente per recuperare lo svantaggio. Anzi, nel finale il Tuttocuoio ha sfiorato il raddoppio con la conclusione dal limite del neo entrato Benericetti.