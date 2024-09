In Versilia Hard stacca tutti . Fabbro, sprint a Castelfiorentino

di Antonio Mannori

Nel giorno in cui si è ricordata una figura indimenticabile e scolpita nella memoria di tutti, come quella di Alfredo Martini a 10 anni dalla sua scomparsa, e sulla scia del magnifico titolo conquistato ai Campionati del Mondo su pista in Cina nel keirin dal diciottenne juniores Fabio Del Medico, versiliese di Pietrasanta ma tesserato per il ciclismo fiorentino con il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, un poker di gare ha caratterizzato l’ultima domenica di agosto con un grave incidente durante una gara allievi nel Pistoiese.

Sulle strade versiliesi il Trofeo Corsanico con 90 élite e under 23 in gara, su di un percorso impegnativo con le salite di Pedona, Monte Pitoro e Montemagno, al termine del quale ha trionfato l’inglese William Harding della Zappi Racing Team autore di una prestazione maiuscola. Il brillante vincitore ha lasciato i compagni di fuga su Monte Pitoro iniziando l’azione solitaria che lo ha portato con un minuto di vantaggio sul traguardo di Corsanico. Ai posti d’onore la coppia della Technipes InEmiliaRomagna, con il vincitore del 2023 Emanuele Ansaloni e Luca Cavallo, autori di un’ottima prestazione ma che nulla hanno potuto contro l’inglese.

Per gli juniores il Trofeo Città di Castelfiorentino dove ha trionfato la formazione veneta delle Industrie Forniture Moro con la vittoria di Riccardo Fabbro che ha regolato un gruppo di una ventina di corridori che a 7 km dal traguardo ha raggiunto il generoso Paltrinieri della Nial Nizzoli che aveva provato l’azione di forza. Ai posti d’onore Massolin e Caselli quindi Rolando e Petrolati. La gara era valida anche per il Campionato Provinciale fiorentino, titolo conquistato da Giorgio Del Mastio del Team Pieri di Calenzano. Sugli sterrati di Casalguidi ai piedi del Montalbano e un percorso impegnativo, ricordando le imprese alla Parigi-Roubaix di Franco Ballerini, la Coppa Caduti per allievi. Purtroppo la gara è stata sospesa per un incidente nella zona di Ponte Stella che ha visto coinvolto uno degli atleti che è finito contro un’auto del seguito della corsa ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Pistoia. Infine a Montecatini Terme in località Biscolla le due gare per esordienti su di un circuito pianeggiante. Nella gara del 1° anno successo in volata di Diego De Stefano (Butese) al settimo successo stagionale davanti a Marini, Staccioli, Sellati e Brocchi. Nella prova del 2° anno conclusione ancora a gruppo compatto e vittoria di Antonio Cerone del Team Valdinievole su Mori, Gabbrielleschi, Frosini e Del Carlo.