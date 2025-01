In viaggio. Il Coordinamento in trasferta a Rimini

Il Perugia arranca in trasferta, l’ultimo successo fuori casa risale al mese di ottobre, sul campo dell’Ascoli. Ma i tifosi biancorossi non smettono di crederci e si preparano per il prossimo viaggio. Il turno di campionato che viene vede i biancorossi di Lamberto Zauli impegnati nella trasferta di Rimini, la partita è in programma sabato alle 17,30. Si prepara a partire il Centro di Coordinamento dei Perugia Club. I tifosi biancorossi organizzano la trasferta di Rimini: la partenza è fissata per le 14 dal parcheggio dietro il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del viaggio in pullman è di 24 euro. Per chi fosse interessato a viaggiare insieme al centro di Coordinamento, può informarsi e prenotarsi contattando i seguenti numeri telefonici: Mirco al 338.7532481, Stefano al numero 347.6309097 e Mauro 338.8389472.