Italia Doppietta alla Coppa del Mondo di Snowboard: Bormolini trionfa in Gigante Parallelo

Cielo azzurro sopra la Coppa del Mondo di snowboard. Doppietta Italia a Carezza con Maurizio Bormolini che supera in finale Edwin Coratti. In precedenza Bormolini aveva superato l’altro azzurro Mirko Felicetti negli ottavi. Per l’atleta lombardo si tratta del terzo successo in Coppa del Mondo (il primo in un gigante parallelo) e del settimo podio assoluto. "E’ incredibile, è la mia prima vittoria in un gigante parallelo. All’inizio ho fatto un po’ fatica a trovare la miglior condizione – ha detto Maurizio Bormolini -. Poi in semifinale e finale è andato tutto per il verso giusto. Abbiamo lavorato bene durante la preparazione sui ghiacciai e alla fine i risultati si vedono". Per quanto riguarda lo sci, appuntamento oggi con la discesa libera maschle in val Gardena (dalle 11,45). Domani le donne, discesa libera in Val d’Isere (10,30), entrambe in chiaro sui canali Rai e in diretta su Eurosport.