Italia o Europa, non cambia. L’AN Brescia sa solo vincere

L’AN Brescia continua il suo cammino perfetto, confermandosi imbattuta in campionato e in Euro Cup. Sabato scorso, la squadra di Sandro Bovo ha ottenuto il sedicesimo successo consecutivo, regolando Posillipo 18-12 al termine di una gara meno scontata del previsto. Nonostante il punteggio, la difesa, fiore all’occhiello dei Leoni, ha mostrato qualche lacuna. I protagonisti del match sono stati Del Basso (4 reti), e Irving, decisivo in attacco e difesa. Tuttavia Posillipo, guidato da un ispirato Cuccovillo (5 gol), è riuscito a mettere in difficoltà Brescia, soprattutto nella seconda metà di gara. Le parole di Filippo Ferrero hanno fotografato il momento: "Il risultato ci soddisfa, ma subiamo troppi gol per distrazioni evitabili". Anche Bovo ha sottolineato il tema: "Nonostante non stiamo difendendo male, abbiamo concesso troppo nell’ultima gara. Baggi Necchi ha iniziato bene la stagione, ma contro Posillipo è mancato in alcuni momenti chiave". Con questa vittoria, Brescia consolida il primato in A1, condiviso con Recco, e guarda con fiducia alla fase finale di Euro Cup, già raggiunta da imbattuta. Ora i Leoni si preparano per la trasferta contro Roma Vis Nova, sorpresa del campionato, fissata per sabato 30 novembre a Monterotondo.