Italia vince contro il Giappone nella Nations League: 3-1 e passo verso il pass

ITALIA

3

GIAPPONE

1

(23-25, 25-16, 25-17, 25-17)

ITALIA: Michieletto 16, Giannelli 5, Galassi 12, Lavia 9, Romanò 21, Russo 8, Balaso (L), Porro 0, Sbertoli 0. N.e. Sanguinetti, Anzani, Bovolenta, Laurenzano (L), Recine. All. De Giorgi.

GIAPPONE: Fukatsu 1, Miyaura 19, Otsuka 10, Yamauchi 4, Kai 7, Larry 4, Ogawa (L), Nishida 0, Tomita 1, Takanashi 1, Kentaro 3. N.e. Onodera, Sekita, Yamamoto (L), All. Blain.

Arbitri: Vera Mechan, Collados

Note: durata set: 29’ , 23’ , 25’ , 23’ tot 1h40’. Italia : 5 a, 19 bs, 16 m, 25 e. Giappone: 3 a, 11 bs, 3 m, 27 e.

Un altro passo verso il pass, ma contano di più le consapevolezze che l’Italia di De Giorgi continua ad acquistare. Ieri gli azzurri hanno vinto anche la terza partita di Nations League, battendo il Giappone 3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17), unico neo il primo set perso nella manifestazione, ma è un dettaglio rispetto ai punti conquistati nel ranking. Al di là delle indicazioni tecniche, comunque non da sottovalutare perché non è facile prendere ben 16 punti a muro contro una squadra come il Giappone difficile da contrastare per via del suo gioco veloce, la cosa più importante sono i punti ottenuti scavalcando nel ranking proprio il Giappone e gli Usa, ma soprattutto mantenendo il primo posto tra le formazioni non ancora qualificate. Ci sono ancora quattro pass a disposizione.

Oggi Giannelli (nella foto) e compagni chiuderanno la prima settimana di Nations League contro i padroni di casa del Brasile, che hanno già perso all’esordio contro Cuba.

Trentaquattro anni fa nello stesso impianto, il Maracanazinho, l’Italia batté la Seleçao in una semifinale mitica, ultimo punto di Lucchetta, e poi in finale vinse il suo primo mondiale.

Si gioca alle 15 ora italiana, diretta su DAZN e VBTV.