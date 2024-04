Jacobs e Tortu, i velocisti azzurri pronti all’esordio sui 100. Ecco quando

Roma, 5 aprile 2024 – Conto alla rovescia per il grande ritorno della velocità azzurra. Jacobs e Tortu le due stelle tricolori sono pronti a debuttare nella gara per eccellenza i cento metri piani.

Il 18 maggio allo stadio dei Marmi tocca a Marcell Jacobs, in occasione del Roma Sprint Festival, al rientro dagli Stati Uniti e a meno di tre settimane dagli Europei di Roma 2024. "Non vedo l'ora di essere lì, correre in casa sarà un'ottima esperienza - le parole di Jacobs a Sky Sport - Lo Sprint Festival sarà una gara importante, la mia prima in Italia: ho voglia di rivincita dopo due stagioni complicate. Quest'anno potrò dirmi felice se riuscirò a confermare i due titoli nei 100 agli Europei e alle Olimpiadi".

Si va quindi componendo il calendario delle gare individuali di Jacobs, che al momento prevede anche i 100 metri di Ostrava del 28 maggio, in vista degli Europei di Roma nei quali cercherà di difendere il titolo conquistato a Monaco due anni fa: finale in calendario nella serata di sabato 8 giugno allo stadio Olimpico. Pensando già alle Olimpiadi di Parigi.

Più vicino (tra otto giorni), l’inizio di stagione agonistica di Filippo Tortu: ai blocchi il 13 aprile sui 100 metri a Gainesville, in Florida. L'olimpionico azzurro si sta preparando negli Stati Uniti in vista degli Europei e delle olimpiadi di Parigi 2024

nel corso del periodo di allenamento negli Stati Uniti. L'azzurro delle Fiamme Gialle sta terminando la seconda settimana di training camp a Montverde, nei dintorni di Orlando, dove resterà fino al 26 aprile, prima di unirsi al gruppo dei velocisti azzurri che voleranno negli Usa per il raduno di Miami, in preparazione delle World Relays, l'evento mondiale delle staffette che mette in palio la qualificazione per i Giochi Olimpici. Tortu, che si sta allenando con il papà-coach Salvino, a contatto con un gruppo di sprinter di valore assoluto tra cui la campionessa del mondo dei 100 metri Sha'Carri Richardson e l'argento olimpico dei 200 Kenny Bednarek, ha messo in agenda anche una seconda uscita per sabato 20 aprile, in distanza e località ancora da confermare. Il 25enne brianzolo manca in gara sui 100 metri da quasi un anno: l'ultima volta li ha corsi a Savona in batteria e finale nel maggio scorso (10"16 e 10"17 entrambi ventosi). Sui 200 ha invece centrato lo standard olimpico agli Assoluti di Molfetta con 20"14 a quattro centesimi dal personale, prima di conquistare la medaglia d'argento ai Mondiali di Budapest con la staffetta 4x100 insieme a Rigali, Jacobs e Patta.