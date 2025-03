Jacobs, l’ennesimo stop. Strada in salita per Tokyo

Nemmeno andare dall’altra parte del mondo, cambiare guida tecnica e vita hanno aiutato Marcell Jacobs (nella foto) a liberarsi dai guai fisici. Sembra che l’azzurro debba quasi pagare dazio per quella vittoria ai Giochi di Tokyo: stando alle ultime, lo sprinter, a causa di una lesione al retto femorale sinistro, dovrà subire un mese di stop. Il 22 marzo avrebbe dovuto fare il suo debutto all’aperto, nei 200, a distanza di sette anni dall’ultima volta, ma un infortunio in allenamento l’ha fermato e lo fermerà proprio quando è tutto pronto per la stagione all’aperto.

Da quell’agosto 2021 sono stati più gli infortuni che le presenze in gara, più le rinunce dei record, più le sconfitte delle vittorie. La stagione, il cui momento clou saranno i Mondiali di settembre a Tokyo, subisce uno stop ancora prima di partire. L’agente delle Fiamme Oro, che non era stato nemmeno convocato per i raduni delle staffette, partiti ieri a Roma, salterà le tappe cinesi della Diamond League e soprattutto le World Relays del 10 e 11 maggio che mettono in palio il pass per la 4x100 alla rassegna iridata.

La tenuta fisica di Jacobs spesso gli ha precluso la necessaria continuità, tanto che l’ex saltatore in lungo ha abbandonato la specialità, proprio a causa dei troppi infortuni: la storia, purtroppo, si ripete e al momento non sembra ci sia una facile via d’uscita. L’assenza dell’azzurro complica le cose pure per la staffetta che già sarà priva di Ali e di Randazzo, alle prese con una lesione muscolare.