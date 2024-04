Jacobs torna e corre in 10’’11 al debutto stagionale nei 100 metri

Roma, 27 aprile 2024 - Marcell Jacobs torna in pista a Jacksonville, in Florida, in una super sfida dei 100 metri e corre in 10’’11 nella prima batteria dell'East Coast Relays, vinta da Trayvon Bromell, suo compagno di allenamento, seguito in tribuna dalla moglie Nicole e dai piccoli Anthony e Meghan. Non certo un tempone, con l'azzurro uscito male dai blocchi, ma quanto bastava per rompere il ghiaccio della stagione olimpica, con i Giochi di Parigi, vero obiettivo (dopo gli europei di Roma).

"La partenza e' stata un po' 'ni'' però nella seconda parte di gara mi sono sentito veramente a mio agio ed è un punto di partenza su cui possiamo lavorare. Non sono del tutto soddisfatto del tempo, pensavo di correre un po' più forte", sono le prime parole di Jacobs da Jacksonville.

"Sono molto contento di essere tornato a gareggiare e soprattutto senza problemi - ha aggiunto Jacobs -. Avevo bisogno di ritrovare queste sensazioni". La gara causa vento si è svolta con partenza invertita, ovvero con partenza dove normalmente è posizionato l'arrivo e l'arrivo nella zona di partenza. "Stiamo stati un po' tutti sorpresi perché è stato invertito il rettilineo e si è perso un po' di tempo, il riscaldamento è stato più lungo rispetto al solito", ha spiegato Jacobs che nei prossimi giorni si trasferirà a Miami dove si aggregherà alla nazionale italiana.

Il campione olimpico Jacobs non correva i 100 metri dallo scorso settembre.

Per Jacobs era la prima uscita agonistica da quando fa parte del gruppo di coach Rana Reider in Florida, a quasi otto mesi dall'ultimo sprint nei 100 metri del settembre scorso a Zagabria. Nei prossimi giorni, ricorda il sito della Fidal, il velocista delle Fiamme Oro si unirà al gruppo delle staffette azzurre che sarà impegnato il 4 e 5 maggio a Nassau (Bahamas) per le World Relays, l'evento mondiale che qualifica per i Giochi Olimpici di Parigi. Al rientro in Italia, gareggerà al Roma Sprint Festival il 18 maggio sulla pista dello stadio dei Marmi e dieci giorni dopo, il 28 maggio, sarà ai blocchi del Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca. Nel calendario degli Europei di Roma sono due le date di riferimento per Jacobs: l'8 giugno la finale dei 100, il 12 quella della staffetta 4x100.