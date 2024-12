Jimenez all’altezza. Leao evanescente. Reijnders in cattedra

MAIGNAN 6. Guida, imposta, un’uscita, prende freddo soprattutto.

EMERSON ROYAL 6. Gioca da terzo e da quinto, si procura due occasioni impegnando anche seriamente Leali. Finale in calando.

GABBIA 6,5. Anticipa e nel dubbio bada al sodo. Prima impostazione semplice, ma efficace. Con qualche buona sventagliata.

THIAW 6. Gioca concentrato sull’uomo, senza concedere centimetri. Sale anche molto alto a marcare. Brivido finale.

JIMENEZ 6,5. Da vice Theo del futuro a calcarne le zolle. Non paga l’emozione, anzi sfreccia più di una volta.

FOFANA 6,5. Se non esistesse bisognerebbe inventarlo. Solito equilibratore di sostanza, alimenta l’azione.

REIJNDERS 7. Fa l’architetto, ci prova su punizione. Sale di tono a suon di incursioni e assist nella ripresa.

CHUKWUEZE 4,5. Non è Musah, ma si applica facendo diventare la difesa a cinque. In avanti, al dunque, sbaglia sempre.

LIBERALI 5,5. Inizio in salita. Mancano i chili, non la verve: lavora sodo e piazza qualche acuto.

LEAO 4,5. Capitano, tocchi pregiati, allunghi esterni e da seconda punta. Incisività, però, nessuna.

ABRAHAM 5. Si divora una palla comodissima: cerca la forza, trova i cartelloni. Tante sbracciate verso i compagni, zero sostanza. Esce per una contusione.

ALL. FONSECA 5. Azzarda mandando in campo i due "bambini". Il Milan arrembante non c’è. Morata 5. Recupero lampo, ma spreca tre volte. Camarda 6. Quel che può. Okafor sv.

Voto squadra 5l.m.