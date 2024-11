Judo. Bronzo per Guarducci all’European Open

Nei giorni scorsi è andato in archivio l’"European Open" di Roma, una kermesse di judo che ha visto sfidarsi ad Ostia decine e decine di atleti provenienti da tutta Europa. Ed è arrivata una medaglia anche per Prato: merito di Elena Guarducci, capace di aggiudicarsi il terzo posto dopo aver battuto un’agonista esperta come la polacca Paulina Szlachta. Una medaglia di bronzo che conferma i progressi tecnici della judoka pratese della Kyu Shin Ryu Prato, issandola fra le promesse del judo a livello internazionale. La medaglia va ad aggiungersi ai due bronzi da lei precedentemente conquistati nelle competizioni europee "juniores" di Sarajevo e Paks, precedenti al settimo posto ottenuto all’"European Cup" di Podgorica (ossia il primo impegno affrontato da senior).

"L’Open di Roma era programmato da tempo. Pensato più come un’esperienza di partecipazione che per puntare a un risultato. Ecco perché questa medaglia mi riempie di gioia – ha commentato la diretta interessata a proposito del risultato ottenuto - non è stato un periodo facile, ho dovuto adattarmi al cambio di allenatore, ma ho trovato nuove energie grazie alla mia nuova coach, Odalis Revé".

Guarducci ha ringraziato anche il tecnico Marco Andrei della Libertas ed i tecnici Nicholas Mungai e Pier Angelo Toniolo, che l’hanno seguita in gara. Oltre al padre Andrea, che la segue come preparatore atletico. "Sentivo che sarebbe arrivato un grande risultato – ha commentato quest’ultimo - per come l’ho vista lavorare". Prima di tirare il fiato e di pensare al 2025, c’è da onorare l’ultima competizione dell’anno: Elena sta preparandosi per la Coppa Italia di Serie A1, con l’obiettivo di ben figurare. E di tentare di salire sul gradino più alto del podio, chiudendo così nel migliore dei modi un 2024 fin qui ricco di soddisfazioni.

Giovanni Fiorentino