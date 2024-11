Sir Perugia, esordio vincente in Champions. Successo in tre set al PalaEvangelisti

SIR SICOMA COLUSSI

3

CESKÉ BUDEJOVICE

0

(25-16, 25-23, 25-22)

: Herrera 14, Plotnytskyi 14, Ishikawa 11, Loser 7, Russo 5, Giannelli 4, Colaci (L1), Semeniuk, Solé. N.E. Candellaro, Ben Tara, Cianciotta, Zoppellari, Piccinelli (L2).

All. Angelo Lorenzetti.

CESKÉ BUDEJOVICE: Nikpoor 12, Rodrigues 11, Brichta 8, Okolic 3, Taylor-Parks 2, Bitar, Kovarík (L1), Sedlácek 2, Pitner 1, Emmer, González. N.E. – Lestina, Michalek (L2).

All. Zdenek Smejkal.

Arbitri: Ricardo Ferreira (POR) e Carlos Alberto Robles Garcia (ESP).

SICOMA (b.s. 15, v. 6, muri 4, errori 7). JIHOSTROJ (b.s. 13, v. 4, muri 2, errori 7). di

Debutto positivo in champions league per la Sir Sicoma Colussi Perugia che ha vinto senza strafare. Non è stato facile prendere le misure alla sconosciuta avversaria che si è presentata con una buona dose di aggressività, gli umbri però hanno gestito con mestiere la situazione. In tre set la volenterosa Jihostroj Ceské Budejovice ha dovuto cedere il passo.

I padroni di casa sono scesi in campo con la nuovissima maglia viola e con qualche novità tra i titolari con lo schiacciatore Ishikawa e l’opposto Herrera. La variazione di assetto, unita alla combattività degli ospiti tiene il punteggio in bilico sino all’11-10. In seguito a fare la parte del leone è Plotnytskyi che con due ace ed uno strepitoso 83% in attacco allarga il divario e trascina sull’uno a zero.

Avvio in salita alla ripresa con la battuta che non entra e un po’ di approssimazione in fase offensiva (7-10). Giannelli infonde tranquillità ed Ishikawa cresce nel rendimento recuperando la parità (11-11). Rodrigues non cala ma nel finale le frustate di Herrera vanno a segno e portano al raddoppio. Nel terzo periodo di gioco i perugini cominciano bene e vanno avanti (4-1). Il margine è mantenuto da un buon Loser che a rete non sbaglia nulla (13-9). Entra Solé al debutto in questa stagione e viene accolto da una ovazione. Gli stranieri cercano nuove risorse con i cambi dalla panchina e rimangono in scia (21-19). Perugia smette di scherzare e a chiudere è Russo.