Settore giovanile. Le Under biancorosse sorridono. Blitz a Giugliano per il team di Anelli

Le Under biancorosse non deludono. Finisce 3-3 tra Perugia e Campobasso Under 17 in una gara che ha regalato tante emozioni. Vantaggio biancorosso con un bel sinistro da fuori area di Ciani. Nel finale di primo tempo arriva il pareggio di Mugnano. Nella ripresa Perugia subito avanti con Mechelli ma poco dopo arriva il 2-2 del Campobasso. Quattro minuti dopo i molisani vanno in vantaggio. Nell’8’ di recupero arriva il 3-3 di Forti.

PERUGIA U17: Strappini, Bevanati (37′ st Cingolani), Bartolini, Pepe (30′ st Peruzzi), Cantalino (37′ st D’Ovidio), Cesarini, Fiorentini (13′ st Merico), Bellali, Mechelli (13′ st Agnissan), Vanni (37′ st Forti), Ciani (37′ st Condac). A disp: Vinti, Chiodini. All: Michele Gatti

Colpaccio dell’Under 16 di Anelli in casa del Giugliano (2-1). Nel primo tempo il vantaggio di Castroreale che raddoppia dopo un quarto del secondo tempo. I pali colpiti da Raffelli e Santillo negano la gioia del terzo gol, prima della rete del Giugliano.

PERUGIA U16: Barbanera, Pelli, Ciappi, Pierangelini, Santillo, Castellucci (44′ st Alunno), Lalleroni (13’ st Iachini), Bosi, Castroreale (33’ st Sabatino), Raffaelli (44′ st Pascucci), Crescentini (13’ st Seppoloni). A disp: Cataldo, Auricchio, Bendini, Fahmi. All: Pierpaolo Anelli

Poker dell’Under 15 contro il Campobasso. Ad aprire le marcature Cirillo. Raddoppio di Piazza. Nella ripresa il capitano Bisonni sugli sviluppi di un calcio d’angolo sigla il 3-0 e nel finale Checcarelli chiude i conti.

PERUGIA U15: Arcioni, Rosati (10’ st Corinaldesi), Porcu (20’ st Marinelli), Burrini, Minestrini (20’ st Puglisi), Galeotti (10’ st Chierico), Cirillo ( 27’ st Turchi), Bisonni, Proietti (20’ st Tromboni), Piazza ( 10’ st Checcarelli). All: Filippo Lanterna