Judo, Giuffrida è campionessa del mondo: trionfo italiano dopo 33 anni

Roma, 19 maggio – Odette Giuffrida è la nuova campionessa del mondo di judo della categoria fino a 52 chilogrammi. L'azzurra nella finale disputata oggi ad Abu Dhabi ha sconfitto per waza-ari l'uzbeka Diyora Keldiyorova. Per Giuffrida, 29 anni, romana originaria del quartiere Montesacro, atleta dell'Esercito, si tratta del primo oro iridato di una carriera che l'ha vista salire già due volte sul podio olimpico, nel 2016 argento a Rio de Janeiro, e nel 2021 bronzo ai Tokyo. Nelle nove partecipazioni ai Mondiali, il bronzo dello scorso anno a Doha e il trionfo odierno. Inserita nel girone D, Giuffrida al primo incontro ha sconfitto la spagnola Estrella Lopez Sheriff, quindi la giapponese Kisumi Omori e nella finale del raggruppamento la brasiliana Larissa Pimenta. Nel round finale, l'azzurra ha avuto la meglio in semifinale della francese Amandine Buchard. Per l'uzbeka Keldiyorova, sconfitta da Odette in finale, si tratta invece del secondo argento consecutivo. Nella categoria dei 52 kg, l'Italia al femminile aveva vinto l'oro mondiale con Alessandra Giungi nel 1991 a Barcellona. Altre italiane campionesse del mondo, Emanuela Pierantozzi nel 1989 a Belgrado e 1991 a Barcellona nei 66 kg, Margherita De Cal nel 1980 a New York negli over 72 kg, e Maria Teresa Motta nel 1984 a Vienna sempre negli over 72 kg.