Judo. Gli atleti del Centro sportivo Village tornano da Taranto con cinque ori

Il Centro Sportivo Village ha partecipato a tre gare nello scorso fine settimana. Gli Esordienti hanno gareggiato al Gran Prix di Taranto, accompagnati dal tecnico Matteo Tufariello. Davide Tufariello si è classificato al 7° posto dopo sei combattimenti, mentre Kevin Canale è sceso in pedana nella categoria Esordienti B in due combattimenti. Tre combattimenti invece per Diego Tuffariello. Passando alle classi Esordienti B e Cadetti (foto), Martina Conficconi nei 48kg, Francesco Visani nei 46kg e Amos Montanari nei 60kg hanno vinto l’oro nella categoria Esordienti, stesso risultato ottenuto da Filippo Belletti nei 55kg nei Cadetti. Secondo posto per Francesco Giuliano nei 46kg Esordienti A e per Bohdan Mantseniuk (45kg), terzo per Daniele Capodieci nei 50kg Esordienti A e per Lauren Allushai nei 60kg Esordienti B. A Spilambergo si è invece svolto il 60° Trofeo Internazionale Città del Mosaico, dove Michela Cicchetti, Michele Fabbri e Simone Rustignoli non sono riusciti a raggiungere il podio.