Kabel, assalto al vertice. Sfida sotto rete con Livorno

È big match per la Kabel. Gara intrigante quella che attende la squadra di Mirko Novelli nel prossimo turno. Dopo una cavalcata di sette vittorie consecutive, Prato si è arrampicata al secondo posto in graduatoria del campionato di serie C maschile, a soli tre punti di distanza dalla capolista Torretta Livorno. Domani al Keynes, ore 18, arbitri Bonacorsi e Torricelli, le due squadre si troveranno di fronte e in palio ci sono non solo la prima posizione nel girone ma anche tre punti da portarsi dietro nella seconda fase del torneo. Oltre a un fondamentale pieno di autostima da conquistare a discapito dell’avversario diretto.

Livorno arriva a questa sfida con solo due sconfitte al passivo e reduce dalla battaglia vinta al quinto contro Massa Carrara. Squadra giovane, talentuosa e coesa. Marco Riposati, schiacciatore ex di Santa Croce, Castelfranco e Tomei, è tornato quest’anno nella società di nascita pallavolistica è forse il nome copertina di Livorno ma accanto a lui ci sono altri giocatori di livello come il regista Galoppini, l’opposto Matteo Gianassi ed i centrali Costa e Mattolini solo per citarne alcuni. La squadra allenata da coach Francesco Orsolini ha fin qui dominato o quasi il girone e, a tre giornate dal termine di questa fase di torneo, affronterà Prato con l’intento di chiudere i conti in chiave primo posto.