La Carrarese corteggia il portiere Vismara. Possibile il ritorno del trequartista Bozhanaj

La Carrarese, vista l’incertezza dei tempi di recupero di Bleve, si vuol tutelare tra i pali dove sta puntando a Paolo Vismara, portiere di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in prestito alla Sampdoria. Col club blucerchiato il classe 2003 sin qui ha giocato 9 partite alternandosi con Ghidotti e Silvestri. Per portare a termine l’operazione serve, però, che la Sampdoria trovi prima un suo sostituto perché Ghidotti si è infortunato e starà fuori almeno un mese. I liguri pensano a Samuele Perisan dell’Empoli coinvolgendo Silvestri o Ravaglia come contropartita. Nelle ultime ore si è fatta avanti anche la suggestione di un ritorno di Audero nella vecchia società a cui è molto legato. In ogni caso sabato contro il Cosenza dovrebbe esserci ancora Vismara a difendere la porta della Samp e il trasferimento potrebbe concretizzarsi solo negli ultimi giorni di mercato.

Sempre in entrata si è sparsa la voce di un interessamento della Carrarese per Kleis Bozhanaj. Quello del ventitreenne albanese, in forza al Modena, sarebbe un ritorno sotto le Apuane dove ha lasciato un ottimo ricordo. Indiscrezioni di radio mercato danno per monitorato da alcuni club di Serie A, segnatamente Fiorentina e Lecce, l’esterno azzurro Simone Zanon che si sta ben disimpegnando in questa sua prima stagione in Serie B. Difficile, però, che la società marmifera se ne privi in questa sessione di mercato a meno di un’offerta irrinunciabile. Nuovo ribaltone, intanto, al Brescia, prossimo avversario degli apuani. Il presidente Massimo Cellino ha cacciato Pierpaolo Bisoli e richiamato Rolando Maran che a sua volta aveva esonerato lo scorso 9 dicembre. Fatale a Bisoli è risultata la sconfitta interna di domenica contro il Catanzaro per 3 a 2. Il tecnico di Porretta Terme lascia con uno score impietoso di soli 6 punti fatti nelle 7 gare disputate. Questo è il tredicesimo cambio complessivo che avviene su una panchina di Serie B.

La Carrarese avrà un motivo in più per prestare attenzione alle rondinelle domenica considerando che non è la prima volta che si ritrova contro avversari che hanno appena sostituito la guida tecnica ed i precedenti non sono benauguranti. Curiosamente è la seconda volta che Bisoli viene esonerato proprio alla vigilia di una sfida contro la Carrarese. In stagione è già successo a novembre quando il Modena lo sostituì con Mandelli nella gara del Braglia poi vinta dai canarini per 2 a 0.