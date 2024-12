La Castiglionese vola a +5

CASTIGLIONESE

1

SCANDICCI

0

CASTIGLIONESE: Balli, Capogna, Cavallini (Bezzicheri) Gori M., Menchetti (10’ Cecci), Menci R., Berneschi, Monteiro Ribeiro, Doka Bj (75’ Falomi), Minocci, Priorelli (60’ Giorgi) A disp.: Antonielli, Viciani, Ceccherini, Parisi, Banelli. Allenatore: Roberto Fani

SCANDICCI: Di Cicco, Frascadore, Dodaro, Guidelli, Sabatini, Menini, Saccardi, Poli (90’ Gasparini) Del Pela N., Sinisgallo, Grillo (85’ Corsi) A disp.: Fedele, Paoli, La Rosa, Esposito Goretti, Ammannati, Alfani, Meucci. Allenatore: Claudio Ventrice

Arbitro: Casula di Ozieri (Furiesi - Mucci)

Rete: 90’ Minocci

Note: ammoniti Menci, Dodaro, Sabatini

AREZZO – Un gol del

rientrante Minocci proprio all’ultimo minuto permette alla Castiglionese di battere lo Scandicci e proseguire nella sua cavalcata in testa alla classifica del girone B di Eccellenza. Tre punti arrivati proprio sui titoli di coda, ma che consolidano il primato della formazione gialloviola, che adesso ha cinque lunghezze di vantaggio sulla Colligiana, seconda. I fiorentini hanno confermato di essere squadra di buona caratura come dimostra la classifica ed hanno tenuto il punteggio in equilibrio fino alla fine. La squadra di Fani ha, però, dimostrato di avere non solo qualità tecniche, ma anche carattere e di essere un gruppo che non molla mai e ci crede sempre. Passando alla cronaca, nel primo tempo gara sostanzialmente equilibrata: da segnalare un penalty reclamato dai padroni di casa e una traversa colpita dagli ospiti poco prima del riposo. Nella prima frazione Fami è costretto a sostituire capitan Menchetti dopo appena 10 minuti per infortunio.

Nella ripresa ci provano Capogna che manda di poco alto sopra la traversa e Berneschi che crea scompiglio nella difesa fiorentina. Quando la partita sembra, ormai, incanalata sullo 0-0, arrivata la stoccata decisiva di Minocci. Il numero 10 gialloviola gira di testa in porta alle spalle di Di Cicco sfruttando un cross dalla destra. È il gol che fa esplodere la festa. Nel prossimo turno la Castiglionese giocherà ancora una volta in casa, ma sul neutro di Cortona, dove ospiterà la Lastrigiana. In caso di vittoria o, comunque, di mancato successo della Colligiana, Falomi e compagni conquisterebbero il titolo di campioni d’inverno con una giornata di anticipo.