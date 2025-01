La classifica. Media spettatori . Il ’Braglia’ al nono posto

Sempre per rimanere in tema clima caldo in quel di Palermo, il Comunale Renzo Barbera ’La Favorita’ è anche tra i primi stadi per media spettatori al termine della prima fase del campionato. È di 21.280 la media spettatori rosanero, all’interno di una struttura che ne può ospitare 36.365 (dati Transfermarkt). I numeri collocano il Palermo al secondo posto di questa speciale classifica, guidata dalla Sampdoria. Il Ferraris vanta una media di 22.435 spettatori con un totale di presenze da oltre 200mila persone. Al terzo posto c’è il San Nicola di Bari con una media di 15.982 spettatori. Il sud non scherza e vanta anche la Salernitana al quarto posto con 12.452 spettatori di media, poi c’è il Cesena con un Manuzzi da 11.846 di media, lo Stirpe di Frosinone con 10.337. Al di sotto dei 10mila ci sono subito il Mapei Stadium – Città del Tricolore per la Reggiana (9.571), il Ceravolo di Catanzaro (9.408) e, al nono posto, il Braglia di Modena con una media di 9.226, sempre molto costante da qualche anno a questa parte.

Entusiasmo che sarà tangibile, chissà, anche domani mattina per il primo allenamento a porte aperte del 2025, quando dunque i tifosi potranno assistere al lavoro dei propri beniamini per la prima volta nel nuovo anno. L’appuntamento è per le ore 11 al campo in sintentico della Polisportiva Saliceta San Giuliano, ad una settimana esatta dalla partita di Palermo. Il Modena riprenderà il suo percorso già oggi pomeriggio con la seduta in programma allo stadio Braglia agli ordini di Paolo Mandelli.

Alessandro Troncone