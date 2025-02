La Coppa Fair Play Becheri va ai giocatori dell’Eureka

"E’ sempre motivo di orgoglio ricevere un premio, soprattutto quando riguarda il fair play che va ben oltre ogni risultato sportivo". Matteo Lombardi, dirigente dell’Eureka, ha così commentato la vittoria da parte del club della Coppa Fair Play Memorial "Rodolfo Becheri" di Terza Categoria. Si tratta della prima edizione del riconoscimento dedicato ad una figura "storica" del calcio pratese scomparsa nel 2019, che viene assegnato alla formazione rilevatasi più corretta ed attenta al fair play. In questa graduatoria, l’Eureka precede Carmignano e Las Vegas, con la "top five" completata da Paperino San Giorgio e La Libertà Viaccia. "Quest’anno, insieme allo staff, abbiamo creato un gruppo di ragazzi in gamba e li abbiamo indirizzati in primis verso un comportamento corretto in campo, facendo loro presente la possibilità di vincere questo premio soprattutto in nome del grande Rodolfo Becheri, una persona alla quale tutti noi dobbiamo molto, in quanto grazie alle sue intuizioni ha fatto conoscere Prato nel modo". La formazione di mister Ottati, quinta in campionato ed in piena lotta per i playoff, è anche in corsa per la Coppa Faggi: mercoledì prossimo, si giocherà con Las Vegas l’accesso alla finalissima del Chiavacci fissata per il 19 marzo prossimo, in una delle due semifinali del torneo. "Anche sul piano dei risultati sportivi siamo soddisfatti del rendimento finora evidenziato dal gruppo".