La Divina impresa di Federica. Pellegrini mamma da medaglia: "Matilde, finalmente sei arrivata»

Dovesse replicare le imprese di mamma, già nel 2040 Matilde sarebbe destinata a trovare posto sul podio olimpico. Appunto perché sua madre, Federica Pellegrini, era ancora minorenne e già collezionava medaglie ai Giochi…

Matilde, figlia della Divina del nuoto e del marito Matteo Giunta, è nata in un ospedale di Verona. Il suo arrivo era stato anticipato dalla coppia sin dall’estate e allegramente Fede aveva addirittura…affidato all’erede il compito di restituire alla famiglia lo storico record mondiale sui 200 stile libero, sottratto alla icona azzurra dall’australiana Mollie O’Callaghan lo scorso luglio. Il primato dell’italiana (1’52”98) resisteva dalla remota estate del 2009!

Sui social. Affezionati agli strumenti digitali della comunicazione post moderna, la nuotatrice e il marito Matteo Giunta l’hanno annunciato sui social il lieto evento, postando una foto in cui posano insieme alla loro bambina. "Sono stati due giorni complicati... Finalmente sei arrivata" ha scritto la coppia condividendo con i followers la gioia per l’allargamento della famiglia. Dopo aver a lungo mantenuto il segreto, i neogenitori hanno anche svelato il nome scelto per la creatura. Matilde, appunto: a lei, al babbo e alla mamma sono pervenute le felicitazioni dei vertici delle istituzioni e dello sport, da Giorgia Meloni a Giovanni Malagò .

Le storie. Federica Pellegrini compirà trentasei anni l’agosto prossimo. Ha fatto della piscina il suo regno: centotrenta (!) volte campionessa italiana, è stata la più grande interprete di sempre sui 200 stile libero, gara nella quale ha conquistato l’oro olimpico a Pechino nel 2008 e l’argento ad Atene nel 2004. Ancora nel 2021 a Tokyo ha disputato la finale, la quinta consecutiva, nella stessa prova. Ha collezionato sei titoli mondiali più uno in vasca corta. Abile manager di se stessa, Fede ha trasportato la sua immagine in altri universi, dalla pubblicità alla televisione. È anche dirigente del Cio, il comitato olimpico internazionale.

Matteo Giunta, origini marchigiane, farà quarantadue anni a maggio. Allenatore di nuoto, ha avuto un ruolo tecnico fondamentale nella fase finale della carriera di Federica. I due si sono innamorati presto, ma soltanto quando la campionessa ha annunciato l’addio alle competizioni i due hanno ufficializzato la relazione. Nel 2022 si sono sposati. Si presume che a Matilde non mancheranno bravi insegnanti per imparare in fretta a stare a galla…