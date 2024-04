La Ferrari che vola: a Imola tris rosso Fuoco

Una fantastica tripletta Ferrari, con una super pole position per la 499P numero 50 guidata da Antonio Fuoco nella categoria Hypercar. E, nella GT3, la Bmw numero 46 del team Wrt di Valentino Rossi che partirà terza nella ‘6 Ore’ odierna (bandiera verde alle 13, diretta tv su Eurosport). Vive un sabato italiano che di più non si potrebbe il Mondiale Endurance, di scena questo fine settimana all’Autodromo di Imola per la seconda tappa del campionato.

Nelle qualifiche di ieri, a spiccare nell’arcobaleno del Wec è stato il colore rosso Fuoco. Il pilota calabrese è rimasto sempre in testa, conquistando come detto la pole position in 1’2’’466. E assieme ai compagni Miguel Molina e Nicklas Nielsen punta oggi alla vittoria nella gara di casa, con tanti tifosi della scuderia del Cavallino rampante sulle tribune del circuito romagnolo intitolato al Drake e suo figlio Dino, un tracciato sul quale i sorpassi si annunciano particolarmente difficili.

Fuoco ha preceduto di 419 millesimi la Ferrari gialla numero 83 del team AF Corse guidata da Robert Shwartzman e condivisa con Robert Kubica e Yifei Ye. L’altra Rossa ufficiale, la 51 dell’equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, si è invece classificata terza a 487 millesimi. Quarta e quinta la Porsche, poi le Toyota davanti alla BMW e alla nuova Peugeot 9X8.

"Il feeling era già buono dalle FP3 della mattina – ha spiegato Fuoco –. Ho cercato di mantenere alta la concentrazione e di mettere tutto insieme per massimizzare il risultato. Le sensazioni erano molto buone ed è stato un giro speciale, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Nella nostra gara di casa, abbiamo più motivazione. E per questo ho spinto al 100% dall’inizio alla fine delle qualifiche".

Nella categoria GT3, oggi davanti a tutti scatterà Alex Malykhin con la Porsche, anche lui grande protagonista ieri al pari del ferrarista Fuoco, sempre davanti al resto del gruppo. Al suo fianco l’Aston Martin, lontana però sette decimi. Terza, come detto, la Bmw di Rossi. Il Dottore, che proprio a Imola nel 2022 aveva iniziato la sua nuova avventura su quattro ruote debuttando nel Gt world challenge europe dopo una leggenderia carriera in moto, non ha disputato le qualifiche di ieri. Al volante c’era infatti il compagno di squadra Ahmad Al Harthy, che ha conquistato la seconda fila. In questa categoria, hanno invece faticato le Ferrari, che hanno chiuso all’ottavo e al nono posto. Bandiera verde oggi alle 13. A sventolarla sarà Emanuele Pirro, cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans.