La fiducia di mister Bisoli. "Quei fischi meritati, poi una grande reazione. Con tutti a disposizione ci sarà da divertirsi»

"Siamo usciti all’intervallo sotto dei fischi che c’eravamo meritati. Ho detto alla squadra di uscire dagli spogliatoi tappandosi le orecchie, che la responsabilità, qualsiasi cosa fosse successa, sarebbe stata soltanto mia. Anche se, confesso, avrei voluto andare a fine primo tempo sotto solo di un gol e invece abbiamo subito il raddoppio a venti secondi dalla fine. Per fortuna che la rete di Gliozzi ha rimesso le cose come volevamo dopo tre minuti del secondo tempo, e così abbiamo potuto fare la gara che volevo. A me piace giocare a due punte, ma dall’inizio non potevo perchè Gliozzi aveva sulle gambe solo tre allenamenti dopo lo stop. La squadra ha avuto una grande reazione, abbiamo chiuso gli avversari nella loro metà campo, in tutto il secondo tempo il Palermo non è stato pericoloso praticamente mai". Pierpaolo Bisoli (foto) ha perso la voce, ma sabato sera pensiamo sia tornato a casa contento per la bella reazione della sua squadra. "Ho un gruppo di uomini che sono in sintonia con il sottoscritto. Ci sono ancora problemi da risolvere, due reti subite che con più concentrazione si potevano evitare, così come non ci doveva essere quel blackout che ha aperto la squadra al Palermo, che è una squadra che è stata costruita per arrivare nelle zone alte della graduatoria. La scusante è che questo gruppo negli ultimi dieci giorni ha dovuto lavorare con soli nove uomini della rosa titolare". Sulla scelta di Di Pardo dal primo minuto: "Duca non è ancora al cento per cent. Se non ha fatto benissimo la responsabilità è soltanto mia". Bisoli ribadisce anche quel concetto che negli ultimi tempi è quasi diventato un mantra: "Lo ripeto, questa squadra arriverà nella parte sinistra della classifica, ne sono più che sicuro. Allo stesso tempo ribadisco che quando avremo a disposizione tutti i giocatori della rosa, ci sarà da divertirsi".

Alessandro Bedoni