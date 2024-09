La Fiorini Pesaro si presenta: "Faremo un rugby veloce"

È stata l’Aula magna della Protezione Civile, al Codma Op di Fano, a ospitare la presentazione della nuova stagione della Fiorini Rugby Pesaro, squadra di Serie A. Prenderà il via il 13 ottobre, al Teknowool Rugby Park, il campionato 2024/25 dei ’kiwi’, il 56° per i giallorossi. Nuova è la formula del campionato di Serie A, da quest’anno suddiviso in 4 gironi: un gruppo 1, meritocratico, che raggruppa le migliori squadre della Serie A dello scorso anno, e un Gruppo 2 composto da 3 gironi suddivisi su base territoriale. La squadra pesarese, che ha terminato la scorsa annata al 9° posto, militerà nel girone Nord/Est con le compagini venete.

A fare gli onori di casa in occasione della presentazione è stato Gianni Tugnoli, direttore di Codma Op, uno dei nuovi sponsor della società pesarese. "Codma Op è una cooperativa storica di Fano che sta cercando di rilanciarsi - ha spiegato -. Vorremmo creare delle nuove opportunità e crediamo che questa collaborazione si inserisca molto bene in questo progetto, sia in ottica di visibilità sul territorio, che di rapporto con le società sportive e gli enti pubblici, creando i presupposti per collaborazioni future. Noi crediamo in questo spirito, nel fare rete".

Interviene anche il presidente del Rugby Pesaro, Simone Mattioli: "Abbiamo cercato di creare le condizioni per continuare questo percorso in Serie A, togliendoci qualche soddisfazione in più e migliorando la posizione finale. Per questo lavoro dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, sia quelli storici che quelli più recenti. Quest’anno abbiamo un nuovo allenatore, Marcelo Martino, e alcuni giocatori nuovi che si stanno integrando nel nucleo già consolidato con noi da diversi anni".

Poi è toccato allo stesso Martino dare un giudizio sulla squadra: "Ho trovato una bella società, fatta di persone che mi hanno accolto subito bene. La rosa ha un bel mix di giovani di talento, con voglia di esprimersi, e giocatori di esperienza. Stiamo lavorando per sviluppare un rugby di movimento, un gioco veloce. Nelle amichevoli ho visto buone cose, continueremo ad allenarci per arrivare pronti".

Altra novità sarà il capitano: Carlo Villarosa ha passato il testimone a Diego Antonelli. "Una vecchia e nuova esperienza - dice Antonelli -, Carlo mi ha gradualmente lasciato il passo e da quest’anno rivestirò ufficialmente questo ruolo. È un onore e un onere, ma sono pronto. Ci sono vari giocatori nuovi ma sono avvantaggiato: avendo allenato le giovanili conosco già i ragazzi che arrivano dalla categorie juniores. Devo anche ringraziare i più vecchi, che compongono il nucleo della rosa, che mi stanno aiutando tanto".

Appuntamento, dunque, al 13 ottobre a Pesaro, quando la sfida con il Rugby Casale aprirà la regular season. Ancora in corso la campagna abbonamenti ’Segui l’onda giallorossa’. Il costo dell’abbonamento è di 70 euro ed è acquistabile sul sito www.liveticket.it o al botteghino del Teknowool Rugby Park.

b. t.