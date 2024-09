La formazione. Bartolomei pronto. Dubbio sulla trequarti

Bartolomei e Seghetti daranno la loro disponibilità nella sfida di domani con il Gubbio. Nella seduta del venerdì, due giorni dopo la gara, l’allenatore biancorosso ha lavorato sia con il centrocampista che con l’attaccante. Una buona notizia in vista del match di domani sera che vedrà Formisano fare ancora i conti con l’emergenza, stavolta soprattutto in attacco. Seghetti sarà con molta probabilità il terminale offensivo nello schema che sceglierà l’allenatore per il match contro il gruppo di Taurino.

L’idea, infatti, vista l’indisponibilità di Sylla e Montevago (che ieri ha svolto una seduta differenziata, ma sembra destinato al forfait per rientrare nel posticipo della prossima settimana sul campo del Pescara), è quella di schierare due trequartisti alle spalle dell’attaccante.

Passo indietro. In difesa, davanti a Gemello, ci saranno sicuramente Mezzoni e Angella, mentre per il terzo posto è ballottaggio tra Amoran (che appare favorito) e Giraudo con quest’ultimo che si candia, in alternativa, sulla fascia sinistra al posto di Bacchin.

A centrocampo, invece, sulla fascia destra ci sarà Cisco, sulla mancina ci sarà spazio per Giraudo se Amoran giocherà in difesa, o Bacchin se Giraudo arretra nel pacchetto difensivo.

In mezzo torna la coppia Bartolomei-Torrasi, mentre alle spalle della punta Seghetti, spazio sicuramente a Ricci, mentre per l’altra maglia sarà ballottaggio tra Palsson (che appare favorito) e Matos, con Di Maggio che potrebbe ritagliarsi un ruolo se non dall’inizio sicuramente in corsa.

Stamattina, a porte chiuse, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura che consentirà all’allenatore di fare il punto della situazione e limare i dettagli in vista della partita.