La Galli parte in quarta. Rossini schianta Ponzano

Prima gara dei play-off, piacevole sfida, gara combattuta fino all’ultimo secondo dalle due squadre. Ha vinto la Polisportiva Galli con il Ponzano (85-73): le valdarnesei hanno guidato sempre la partita dall’inizio al termine, con un margine di doppia cifra. A 5 minuti dal termine la Galli di Garcia aveva 20 punti di vantaggio, qualche errore difensivo ha ridato fiato e speranza alla venete che sono riuscite a dimezzare lo svantaggio. C’è stato un momento di difficoltà difensiva, ma la Galli si è ripresa e ha ricominciato a fare canestri, con Mioni, Reggiani, Nasraoui, Rossini, De Cassan, Lazzaro Bocola,ed in particolare la ottima vena della Rossini (25 punti) e la Nasraoui (20).

Insomma la Galli meglio non poteva esordire nei play-off. Deve solo avere maggiore attenzione in fase difensiva e nei rimbalzi in attacco. Ma tutto sommato è stato un avvio incoraggiante. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 1° maggio a Ponzano, palla a due ore 19.

