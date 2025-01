La giornata. Il turno si apre col Grifo. Sabato il derby umbro

La terza giornata del girone di ritorno si apre domani sera con la sfida del Curi e con Lucchese-Spal. Tre gli incontri del sabato, tutti alle 17,30: in campo Pescara-Rimini, Sestri Levante-Pontedera e il derby umbro Ternana-Gubbio. Sono invece cinque le partite della domenica: la terza giornata non prevede posticipi del lunedì. Alle 12,30 il via con Milan Futuro-Torres, alle 15 Ascoli-Entella e Campobasso-Pianese. Le ultime due gare della giornata si disputano alle 17,30: in campo Arezzo-Pineto e Vis pesaro-Legnago Salus.