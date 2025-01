Vale accende la 100 km. Supersfida a Pecco e Bez

Signore e signori, la stagione 2025 delle due ruote sta per accendere il semaforo verde. E lo farà con quella che ormai è una classica dell’inverno delle moto: la 100 km dei Campioni.

Tutto voluto, organizzato e realizzato a casa Valentino Rossi, dove la competizione regala emozioni ’vere’, ma alla fine concede premi decisamente speciali, quando con la medaglia e la coppa dei più veloci, dei migliori, a prendersi la scena è il maxi barbeque con una grigliata a cinque stelle.

La 100 km dei Campioni (decima edizione) vivrà su due giorni di gare e sportellate al Ranch di Valentino, con ovviamente Rossi (appena diventato papà per la seconda volta) primo protagonista seguito da tutti i ragazzi della sua Academy e alcuni ospiti speciali, come nel caso del baby campione della MotoGp, lo spagnolo Pedro Acosta, ’convocato’ da Vale per la supersfida del Ranch.

Oltre a Pedrito, dalla MotoGp saranno in scena alla 100 Km, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e il fratello di Rossi, Luca Marini.

Di sicuro Pecco e Vale non si risparmieranno colpi bassi, ma occhio anche alla grinta di Bez (che da quest’anno non sarà più un pilota di... Valentino, ma uno dei punti di forza dell’Aprilia) e alla voglia di vincere del Bestia che ama lo sterrato e le derapate.

Fra gli altri (ovviamente 46) iscritti anche Franco Morbidelli, ennesimo erede dell’Academy, Andrea Migno, Stefano Nepa, Mattia Pasini, Ivan Ortolà, Matteo Bertelle.

Senza dimenticare la foltissima pattuglia di campioni stranieri come James Douglas Beach, ex numero uno di Supersport del MotoAmerica, Thomas Chareyre, campione del Mondo (6 volte) di Supermotard, Michael Dunlup, leggenda del Tourist Trophy con ben 29 vittorie, Sammy Halbert e Lasse Kurvinen, campioni del Mondo di Flat Track, Tim Neave e Davey Todd, piloti del BSB oltre a Gautier Paulin, ex stella del Motocross mondiale.

Oggi, dunque, la giornata di gara -1 e domani le finalissime. Buon divertimento.