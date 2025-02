La giornata. Il turno si chiude domani con Pescara-Entella

Intenso turno di campionato che ha preso il via ieri sera, con due anticipi:Ascoli-Carpi e Vis Pesaro-Campobasso. La venticinquesima giornata prosegue oggi con due incontri, mentre sono sei, frazionati dall’ora di pranzo fino alle 19,30, le partite in programma domani. Non ci sono posticipi nel girone B. Oggi alle 15 si gioca SPAL-Milan Futuro, mentre alle 17,30 scatta il turno dei biancorossi di Zauli di scena a Rimini. Domani, all’ora di pranzo, tocca al match Gubbio-Arezzo, con i toscani reduci dal pesante ko interno contro il Pontedera. Alle 15, invece, in campo Legnago-Ternana e Torres-Sestri Levante. Due gare sono in agenda alle 17,30: il derby toscano Pianese-Lucchese e il match Pontedera-Pineto. Chiude il turno del girone B il big match, almeno sulla carta, Pescara-Virtus Entella in programma all’Adriatico alle 19,30.