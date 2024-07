La kermesse di sabato. Tutto pronto per la corsa ’Fonteviva Run’. Si punta a superare i 350 atleti del passato

La 1° Fonteviva Run 3° Trofeo del sole è in dirittura d’arrivo. La corsa podistica, organizzata dall’Asd Afaph atletica Runnerini Doc inserita nel Trofeo Corrilunigiana e valida come Memorial Franco Codeluppi, Memorial Gianfranco Magni e Memorial Angelo Doria, patrocinata da La Nazione, è stata presentata con una conferenza stampa presso lo stabilimento Evam. L’evento che, già nella passata edizione aveva radunato 350 presenze tra gare giovanili, assoluti e non competitiva, punta al top . Quest’anno è stata brandizzata dal nuovo prestigioso sponsor delle acque minerali apuane Evam spa che da sempre sostiene gli eventi sportivi e non sul territorio col suo marchio Fonteviva. Complice di questa iniziativa la passione per il podismo del presidente l’ing. Massimo Gelati (campione italiano Unvs di corsa su strada e campione italiano Fidal W55). Parole entusiastiche da parte del padrone di casa "All’interno della kermesse - ha detto Gelati - sarà prevista una gara nella gara. Sarà infatti stilata una classifica riservata ad amministratori e dipendenti pubblici che vogliano cimentarsi nella competizione". Dello stesso avviso l’assessore allo sport Roberto Acerbo che ha elogiato eventi che come questo rendono onore al territorio ringraziando a priori per l’impegno che mette in tutte le occasioni in cui è presente Vittoria Bertelloni organizzatrice per Asd Afaph della manifestazione in una location che ben si adatta a questo tipi di iniziative. Il successo dell’evento è stato confermato anche da Massimo Codeluppi che organizza il circuito del Corrilunigiana (in essere da ben 36 anni). A chiudere la conferenza, durante la quale è stata presentata la testimonial Fonteviva l’atleta vincitrice di molte corse Elena Bertolotti, ci ha pensato Vittoria Rossana Bertelloni organizzatrice per Afaph: "Per noi si tratta in realtà dell’undicesima edizione, da tre abbiamo cambiato sede, e da sempre è stata un successo per pubblico e presenze. Siamo una asd polivalente che spazia dal settore normodotati ai diversamente abili in diversi sport e questa gara è nata come mezzo di comunicazione e stimolo per un inclusione totale . La gara sarà valida come campionato regionale di corsa su strada Csi e verranno assegnate le maglie di campione. Inoltre – ha ribadito Bertelloni – sarà anche meeting Fisdir (federazione italiana disabili relazionali e intellettivi). Saranno appunto gli atleti Dir ad aprire le danze a cui seguiranno le altre categorie giovanili e poi la prova assoluta a cui si affiancherà la ludica per amatori".

In occasione della fonteviva Run Trofeo del sole sarà assegnate, per scelta della famiglia Guelfi-Tognocchi, due targhe per atleta (maschio e femmina) più giovane e più longevo oltre a svariati e ricchi premi messi a disposizione dall’organizzazione e dai supporter che da anni appoggiano la corsa. Il ritrovo concorrenti è previsto per le 17, alle 18 inizieranno le sfide dei bambini e alle 19 lanceranno il guanto di sfida i master.