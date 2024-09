La nuova Promozione. Luco, i conti di Ranucci: "Ci salveremo così»

Prosegue la preparazione precampionato del Luco del presidente Franco Carnevali per la stagione di Promozione . Agli ordini del nuovo tecnico Stefano Ranucci e del suo staff formato da Magherini e Maoggi, ogni due giorni la squadra affronta una serie di allenamenti congiunti. Dopo quello con la Sestese, stasera al "Bini" (ore 20) con il Banti Barberino e sabato (ore 15,30) con il Lebowski, saranno utili per perfezionare i meccanismi di gioco. E’ un Luco che nelle ultime uscite ha mostrato di essere a buon punto. Dopo l’esperienza precedente nel girone A, quest’anno il Luco è tornato a far parte del raggruppamento C, un campionato diverso, che richiederà un impegno maggior, anche in previsione delle difficoltà che la squadra di Ranucci dovrà incontrare nelle prime sfide. "Quella del girone C sarà un esperienza nuova e abbastanza impegnativa – spiega il neo tecnico del Luco, Stefano Ranucci – con una partenza in salita dovendo incontrare subito al debutto il forte Montagnano che assieme a Sansovino, Pontassieve e Rufina fa parte di quelle squadre più accreditate per la vittoria finale. Nella domenica successiva incontreremo il Fiesole, la Chiantigiana e successivamente il Casentino Academy. Alla 5’ giornata il derby con il Dicomano e in quella dopo il derby con il San Piero. Ho preso in consegna una squadra rinnovata e molto giovane che avrà bisogno di tempo. Stiamo lavorando per farci trovare pronti per questo inizio di stagione molto difficile, puntando a raccogliere più punti possibile. Il nostro obiettivo è quello di una salvezza anzitempo".

Questa la lista dei convocati del Luco: Leonardo Masi, Teo Marucelli, Pietro Turini, Lorenzo Privitera, Francesco Trotta, Lorenzo Urzetta, Lorenzo Pelagatti, Gianni Buzzigoli, Francesco Cavicchi, Elia Guidotti, Riccardo Giani, Tiago Maiani, Matteo Parri, Tommaso Farina, Andrea Maritato, Fabrizio Rizzo, Alessandro Pampaloni, Alessandro Marini, Giovanni Satta, Andrea Gabrielli, Eugenio Rossi, Guido Francini.

Giovanni Puleri