La Pistoiese delude subito. Avanza il San Donato

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2): Leoni; Cecchi, Bruni, Croce; Ascoli, Borgarello (11’ st Gistri P.), Falconi (37’ st Dema), Carcani; Doratiotto (28’ st Pecchia); Manfredi (22’ st Senesi), Sylla (43’ st Calonaci). A disp. Di Bonito, Bonechi, Bianchini, Gistri F. All. Bonucelli.

PISTOIESE (3-5-2): Lagonigro; Polvani (28’ st Corvino), Mazzei, Bertolo; Diodato (15’ st Balleello), Tanasa, Grilli (15’ st Maloku), Greselin, Kharmoud; Tascini (15’ st Larhrib), Cardella (35’ st Sparacello). A disp. Cecchini, Dibenedetto, Caponi, Basanisi. All. Giacomarro.

Arbitro: Barbetti di Arezzo.

Marcatori: 11’ Manfredi, 17’ st Doratiotto.

Speriamo che il buongiorno non si veda dal mattino. Perché il risveglio della Pistoiese è stato tutt’altro che positivo. A oltre cinque mesi di distanza dall’ultima gara ufficiale, la squadra arancione è tornata ieri in campo per affrontare il San Donato Tavarnelle nel primo turno di Coppa Italia. Il risultato è stato di 2-0 in favore della squadra di casa, ma ciò che maggiormente preoccupa è il modo in cui è arrivato il ko. Al Pianigiani si è vista una Pistoiese scarica e di fatto mai pericolosa nell’intero arco dei novanta minuti, se non con qualche azione solitaria. La squadra arancione è apparsa in ritardo di condizione e anche poco motivata rispetto alla ben più brillante compagine gialloblu, che ha ampiamente meritato il passaggio del turno. Nelle file degli ospiti uno dei pochi a salvarsi è stato Greselin, ma a sorprendere in negativo è stato soprattutto l’atteggiamento della Pistoiese. L’Olandesina ha mancato di mordente e intensità, nonostante l’attenuante del caldo e dei carichi di lavoro. In vista del debutto in campionato, previsto domenica prossima a Fiorenzuola, servirà ricaricare le pile e scendere in campo con ben altra mentalità.

Che la sfida fosse complicata lo si era capito già dopo dieci minuti, quando a difesa schierata la Pistoiese ha subito la rete siglata da Manfredi, bravo a raccogliere e a trasformare un perfetto assist di uno scatenato Sylla. Proprio quest’ultimo ha rappresentato una vera e propria spina nel fianco per l’intera durata del match, con la difesa arancione mai in grado di fermare la rapidità del numero dieci di casa. Come detto in precedenza, gli unici squilli della prima frazione arrivano dai piedi di Greselin, ma è la mira ad essere difettosa. La musica non cambia nel secondo tempo: Pistoiese in balia del San Donato e Giacomarro costretto ad un triplo cambio già dopo un quarto d’ora. Il risultato? Dopo nemmeno due giri di lancette Doratiotto sigla il 2-0 da fuori area e la partita di fatto finisce. Nella seconda metà della ripresa si vede ben poco, coi gialloblu che si limitano ad amministrare e una squadra arancione incapace di reagire.

Michele Flori