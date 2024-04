La promessa sarda si era trasferita da pochi mesi in Australia. Addio a Cherchi, stellina dell’ippica. Muore a 23 anni dopo una caduta

È mancato dopo due settimane all’ospedale di Canberra il fantino Stefano Cherchi, 23 anni, vittima di una fatale caduta lo scorso 20 marzo durante una gara all’ippodromo Thoroughbred Park della capitale australiana. Mentre in sella al purosangue Hasime era in testa alla corsa, Cherchi è incappato in una rovinosa caduta riportando gravissime lesioni alla testa con una emorragia interna.

Subito ricoverato nel nosocomio di Canberra dove è stato mantenuto in coma farmacologico, quello che era considerato universalmente un vero astro nascente dell’ippica internazionale non ce l’ha fatta, spirando alle 12.30 di ieri. I familiari erano accorsi al capezzale dalla natìa Sardegna. Nativo di Mores, Sassari, carattere solare, talento innato nel "tirar fuori" dai cavalli che montava in gara tutto il loro potenziale, Stefano Cherchi a soli 16 anni si era trasferito a Newmarket, in Inghilterra – tempio del turf mondiale – ed era cresciuto professionalmente con il celeberrimo allenatore Marco Botti, conquistando ben 106 vittorie e una popolarità crescente tra addetti ai lavori e pubblico. Lo sfortunato jockey si era trasferito da pochi mesi in Australia. L’annuncio del tragico evento è stato dato su X dalla Nsw Jockey Association. Alla famiglia del giovane le condoglianze anche del ministro Francesco Lollobrigida.