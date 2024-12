La Recanatese si rinforza. Ecco Mascolo e Pierfederici

Un volto nuovo alla Recanatese ed un altro "semi-nuovo". Partiamo da quest’ultimo visto che il tesseramento del portiere Nicola Mascolo è diventato ufficiale. Il 22enne aveva infatti già fatto parte dell’organico giallorosso nella scorsa stagione in C anche se ha ricoperto sostanzialmente il ruolo di secondo, dietro Gabriel Meli. Ha avuto modo, comunque, di giocare tre partite, a Lucca e Chiavari ed in casa con il Gubbio, mostrando, anche nelle amichevoli e nell’apparizione in Coppa Italia con la Vis Pesaro, buone doti che torneranno senz’altro utili alla squadra. In precedenza il ragazzo, nato a Bologna, aveva indossato, tra i Dilettanti, le maglie di Acireale, Carpi e Gravina. Già da qualche settimana era tornato a frequentare il Tubaldi e già dal prossimo match sarà a disposizione.

Definito anche l’ingaggio del jolly Gianmarco Pierfederici, anche lui, come Stefano Spagna, in uscita dalla Civitanovese. Il classe 1996 può occupare più ruoli, dal centrocampo all’attacco: è cresciuto nel Cesena e poi ha girovagato per lo Stivale con esperienze a San Marino, Jesi, Romagna Centro, Monopoli, Rimini, Savignanese, Tolentino, Sammaurese, Delta Porto Tolle e Vastogirardi. La duttilità è, forse, il suo miglior pregio ma non se la cava male nemmeno a saltare l’uomo grazie a qualità tecniche non disprezzabili. Non ha trovato molto spazio alla corte di Sante Alfonsi, partendo titolare solo contro Roma City, Notaresco e Castelfidardo, poi panchina ed infine tribuna, prima della separazione. Due nuove pedine quindi per il tecnico Bilò, dopo partite affrontate con organico ridotto all’osso. Nel frattempo con la coda dell’occhio, vede la chioma di Sbaffo tornata, seppur timidamente, a scorrazzare per il manto verde. Chissà se presterà orecchio a varie sirene?

Andrea Verdolini