La rinascita del Modena. Difesa e due punti a gara

Il campionato non concede soste, tra Santo Stefano e la prossima domenica ci sono ancora due partite da giocare per chiudere l’anno solare, ma intanto sotto l’albero il Modena ha trovato, tra il derby di Reggio e la vittoria di sabato col Pisa (caduto al Braglia per il terzo anno di fila, nella foto il gol di Caso), quelle due vittorie consecutive (le prime del 2024) che mancavano da oltre un anno. E, particolare non indifferente, un nono posto in classifica.

La cura Mandelli, lo certificano i numeri, sta dando frutti: 12 punti in sei partite, una media da due a gara assolutamente di eccellenza, sei risultati utili consecutivi che mancavano dalla 22° alla 27° giornata dello scorso campionato, sei reti realizzate e soltanto due subite, Gagno che ha portato la sua imbattibilità a 223 minuti e una differenza reti tornata positiva dopo dodici giornate.

Al di là dei meriti indiscutibili della nuova conduzione tecnica, si è rivelato decisivo il poter finalmente avere a disposizione la rosa quasi al completo, circostanza che, va detto per onore di onestà, Pierpaolo Bisoli non aveva mai potuto sfruttare. Appunto, Bisoli, che sfiderà già giovedì al Rigamonti la sua ex squadra alla guida del Brescia. Non potrà farlo però dalla panchina: espulso venerdì nella gara di Salerno, oggi incorrerà certamente negli strali del Giudice Sportivo che lo fermerà per una giornata, costringendolo a seguire il match dalla tribuna. Il mister di Porretta però è il passato, e il presente porta con sé il desiderio di chiudere l’anno nel migliore dei modi.

Come detto prima, la rosa è praticamente tutta a disposizione e a Brescia dovrebbe tornare arruolabile anche Defrel, per dare una soluzione in più ad uno schieramento che comunque si è definito tatticamente, e dove finalmente anche Gerli, un po’ in difficoltà nelle prime gare della nuova gestione, sabato ha dimostrato di essere tornato a quei livelli a cui ci aveva abituato. Insomma tutto bene: unica considerazione (non una critica, ci mancherebbe) che ci permettiamo di fare, sia pur nel massimo rispetto delle scelte di Mandelli, è che, sia pure in una condizione di abbondanza, non si lasci indietro qualcuno. Come nel derby si è rivisto Duca, sarebbe interessante che ritrovasse un po’ di spazio ad esempio anche Abiuso, in panchina da qualche settimana. Il cammino è ancora lungo, c’è bisogno della massima motivazione di tutti.

GIALLI DI SERA. Il momento felice del Modena visto dal suo capitano. Antonio Pergreffi sarà uno dei protagonisti della puntata di Gialli di Sera in onda alle 21.30 su Trc. Tra gli altri ospiti Alessandro Lambruschini, atleta di livello internazionale che era presente sabato al Braglia. Interviste esterne al mercato Albinelli.