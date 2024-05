La Samb va ad Avezzano senza i suoi tifosi

I tifosi rossoblù residenti nella provincia di Ascoli Piceno e di Teramo non potranno seguire la prima gara playoff contro l’Avezzano, in calendario il 12 maggio alle 17. La riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha dato parere negativo per la trasferta in terra marsicana, che è stato poi recepito dal Casms. La decisione è arrivata dopo i tafferugli avvenuti il 24 settembre scorso, quando furono diffidati cinque tifosi della Samb (in quel caso ci furono danneggiamenti di mezzi della polizia e furono segnalati anche due ferimenti di agenti). Dunque, nonostante gli sforzi del club rossoblù, la squadra non avrà al seguito i suoi tifosi e al momento non è stata programmata la diretta facebook del match da parte della società abruzzese. La Samb, intanto, si sta preparando ad una partita da vincere se si vuole passare il turno (all’Avezzano, invece, basterebbe il pareggio). Mancinelli cercherà di recuperare Pezzola e magari uno tra Arrigoni, Fabbrini e Sbardella, che pure sono acciaccati e non dovrebbero farcela. Sono in dubbio anche Senigagliesi e Pietropaolo.

L’Avezzano, invece, arriva alla gara con ben altre premesse visto che Pagliarini, tecnico degli abruzzesi, avrà nuovamente a disposizione Filippini, Golia e De Silvestro, i quali hanno scontato la squalifica. Anche lo stesso Pagliarini tornerà in panchina, perché anche a lui erano state comminate delle giornate di squalifica, ben tre (una è stata condonata dopo il ricorso). L’Avezzano arriva alla gara dopo aver rimontato nell’ultima gara della stagione contro il Sora grazie ai gol di Daniele Forte e Francesco Olivieri. In più, gli uomini di Pagliarini non perdono dal 7 aprile, quando furono sconfitti per tre a zero dal Roma City. Da allora, l’Avezzano ha vinto tutte e quattro le gare disputate battendo il Tivoli, la Vigor Senigallia, il Fano e, da ultimo, il Sora. Il bomber della squadra abruzzese è Fabrizio Roberti, che ha chiuso la stagione a undici reti, due in meno del centravanti rossoblù Tomassini. all’Avezzano non mancano neppure i gol delle altre punte (otto quelli di Senesi e sei quelle di Ortolini) e dei centrocampisti (Verna ha segnato cinque gol e Forte sei). Dunque, la Samb dovrà affrontare una squadra in forma, che nelle ultime cinque partite ha ottenuto dodici punti, soltanto uno in meno dell’Aquila e dell’Atletico Ascoli, e il cui confronto con la Samb, se si guarda solo alle gare recenti, è impietoso, con i rossoblù fermi a quattro punti in cinque match.

p.c.