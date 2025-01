La scelta. Martinenghi riparte da Verona con Giunta. Primi allenamenti insieme al nuovo coach

Il nuovo corso della carriera di Nicolò Martinenghi è cominciato con l’arrivo del 2025. Da quest’anno, come annunciato nei mesi scorsi, per l’azzurro cambia tutto. Da qualche giorno è a Verona e ha svolto i primi allenamenti al Centro Federale Alberto Castagnetti sotto gli occhi del nuovo coach Matteo Giunta, per anni allenatore di Federica Pellegrini (nonché attuale coniuge). Il varesino, classe 1998, oro nei 100 rana ai Giochi Olimpici di Parigi è a caccia di nuovi stimoli e di un cambiamento che possa riaccendere la scintilla. Un qualcosa che capita spesso nella vita degli sportivi, basti pensare che Adam Peaty, 6 medaglie olimpiche, avrebbe chiesto consigli a Michael Phelps in vista di Los Angeles 2028. Per “Tete“ sono comunque tante le incognite: per la prima volta è lontano da casa e dai confini lombardi e non ha più a disposizione i consigli del suo storico tecnico Marco Pedoja. Dopo le Olimpiadi il lombardo ha preso parte alle tappe di Coppa del Mondo, in Asia, senza raccogliere piazzamenti ma soprattutto tempi degni di nota. Proprio per questo Martinenghi non ha preso parte ai Mondiali in vasca corta di Budapest che si sono svolti dal 10 al 15 dicembre (dove erano assenti pure gli altri medagliati del nuoto di Parigi, Ceccon e Paltrinieri). La pianificazione di questi mesi sarà rivolta solo ai Mondiali di Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto 2025. Giuliana Lorenzo