La scheda. Diciannove gettoni e due reti . Al terzo posto per media voto

Palermitano cresciuto nel quartiere di Borgo Novo, Simone Santoro è nato però a Messina il 20 settembre 1999. L’essere nato nella Sicilia orientale è dovuto dal fatto che all’epoca il padre militava nella formazione peloritana dell’Igea Virtus di Barcellona Pozzo di Gotto. Al di là dei natali, Santoro ha fatto tutta la trafile del settore giovanile con la maglia del Palermo, cominciando a vestire il rosanero già dall’età di dieci anni.

La sua carriera professionistica è cominciata però nel Teramo, che lo ha acquistato nell’estate del 2019; curiosità, la sua prima rete tra i ‘grandi’ la segnò nel settembre dell’anno successivo proprio contro il Palermo, con la gara che terminò 2 a 0 in favore degli abruzzesi.

Nell’agosto 2021 Santoro, dopo 62 partite in terra d’Abruzzo, passa al Perugia esordendo così in Serie B, e segnando tra l’altro una rete nel derby contro la Ternana. Nelle fila degli umbri gioca complessivamente 81 partite con quattro reti segnate, prima del passaggio al Modena, in prestito, nell’ultimo giorno del mercato di gennaio 2024.

Quindici presenze per lui lo scorso campionato, e nell’agosto successivo il riscatto da parte del Modena che si assicura il centrocampista, che in questo campionato ha messo insieme diciannove gettoni con due gol realizzati, in casa con la Juve Stabia e al Rigamonti di Brescia nel pirotecnico 3 a 3 giocato il giorno di Santo Stefano.

Nella speciale classifica del ‘Canarino dell’anno’, redatta dal nostro giornale dal 1989, nello scorso anno solare si è classificato al terzo posto con una media voto di 6,30.

Alessandro Bedoni