La scheda. Finora quindici gare. Due le reti realizzate

Quindici partite, 11 delle quali giocate partendo dal 1’ minuto e 4 da subentrato, per un totale di 852 minuti in campo: sono questi i numeri delle presenze di Giuseppe Caso sinora con la maglia del Modena, impreziositi da due reti e altrettanti assist. Caso ha segnato nel girone di andata contro la Cremonese (suo il gol del momentaneo 1-1) e il Pisa, firmando la rete decisiva in quello che, sinora, è probabilmente il più prestigioso successo stagionale del Modena. Tra i numeri della sua stagione anche due ammonizioni, nelle partite contro Cremonese e Spezia.