La Scotti ritrova la vittoria e la fiducia. Gara super contro Costa Masnaga

USE ROSA74COSTA MASNAGA68

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 16, Leghissa 2, Fiaschi n.e., Colognesi 13, Ruffini 4, Ianezic 9, Castellani 9, Ndiaye 2, Chelini n.e., Casini 4, Antonini, Vente 15. All.: Cioni.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz 1, Cibinetto 4, Osazuwa 20, Gorini, N’Guessan 14, Kaczmarczyk 10, Bonomi 7, Motta, Serra, Crowder 12. All.: Andreoli.

Arbitri: Frosolini e Giustarini di Grosseto. Parziali: 22-8; 44-33; 58-55.

EMPOLI – Le avvisaglie, nonostante la sconfitta, si erano avute anche a San Giovanni Valdarno sul campo della capolista Galli. Ma nell’ultimo turno al Pala Sammontana contro un’altra big come Costa Masnaga l’Use Rosa Scotti ha dimostrato di essersi probabilmente lasciata alle spalle il balbettante inizio di 2025. Grande prova di squadra delle biancorosse, che hanno piegato 74-68 la seconda forza del campionato, bissando il successo dell’andata e agganciandola in classifica. Decisivo il finale di terzo tempino. Con Colognesi, Tarkovicova e Vente a tre falli, con Leghissa fuori per un problema alla spalla, con le avversarie in piena rimonta, con il bonus esaurito in appena 4 minuti, con un parziale subito di 0-9 la squadra non molla di un centimetro e, con un movimento da ballerina di Ndiaye, un paio di liberi di Ruffini, la tripla di una super Colognesi e l’appoggio finale di Vente chiude avanti per poi lasciare i colpi decisivi nel finale con le triple di Ianezic e Tarkovicova. Riavvolgendo il nastro stavolta l’Use Rosa non fallisce l’approccio subendo appena 8 punti e segnandone 22 nel primo quarto. La differenza sta nelle percentuali al tiro da tre: zero per Costa, 57 per cento per le biancorosse. La mano fatata è soprattutto quella di Tarkovicova (chiuderà con 16 punti ed il 67 per centro al tiro ‘pesante’). Un sottomano al bacio di Casini riapre le danze in una frazione che vede sì le lombarde segnare 25 punti, ma anche la Scotti tenere botta e toccare anche il più 13 prima del 44-33 di metà partita. Dopo l’intervallo lungo c’è un’altra Limonta in campo, molto più in palla dell’Use Rosa. È la fase più difficile, poi sul 44-42 Vente recupera palla e mette il 46-42 dando il via ad un parziale che porta la squadra di coach Cioni sul 58-55 al 30’, grazie a Vente e alla ‘chirurgica’ Colognesi dall’arco. Nemmeno il tempo di ripartire e Casini sguscia nella difesa lombarda per il 60-55 . Le squadre giocano a rincorrersi: ora avanti di uno Costa, ora l’Use Rosa. La svolta decisiva arriva sul 62-63 a due minuti e mezzo dalla sirena. È Ianezic a mettere la tripla che non vale solo il 65-63, ma un parziale di 12-3 che chiude i giochi. Costa Masnaga non riesce infatti più a trovare il canestro, se non dopo una palla persa da Tarkovicova, mentre le padrone di casa segnano con Vente, i tiri liberi di Tarkovicova e con la tripla decisiva della stessa ala slovacca per il 72-65 con il quale iniziano a scorrere i titoli di coda. Da segnalare anche l’ennesima grande prestazione di Vente, 15 punti e 13 rimbalzi.