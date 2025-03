La Scotti stupisce ancora. Super nel derby casalingo

USE ROSA

63

JOLLY LIVORNO

61

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 3, Leghissa n.e., Fiaschi n.e., Colognesi 15, Ruffini 2, Samoylych n.e., Ianezic 5, Castellani 10, Ndiaye 2, Chelini n.e., Casini, Antonini 12, Vente 14. All.: Cioni.

JOLLY ACLI LIVORNO: Wojtala 12, Ceccarini 4, Sassetti, Georgieva 11, Orsini, Miccio 26, Botteghi 6, Sayed n.e., Okodigha 2, Evangelista n.e. All.: Angiolini.

Arbitri: Scaramellini di Colle Metauro e Renga di Ascoli Piceno.

Parziali: 18-11; 31-25; 46-45.

EMPOLI – Di fronte alla Coppa Italia, esposta al Pala Sammontana per celebrare la storica vittoria con il proprio pubblico, l’Use Rosa mette un altro mattoncino della sua fin qui pazzesca stagione. Le ragazze di coach Cioni fanno loro infatti il derby con Livorno e si assicurano almeno il quarto posto matematico. Per battere le labroniche ce ne vuole, ma alla fine la Scotti lo fa con merito, dopo aver condotto sempre avanti ed ‘ammazzando’ la gara solo nel finale quando Colognesi strappa un rimbalzo decisivo e poi chiude il conto dalla lunetta. Un’altra vittoria di squadra, anche se una menzione particolare la merita Francesca Antonini. L’esterna nata e cresciuta alla Lazzeri, oltre ad essere decisiva, dimostra di aver ormai metabolizzato il fatto di essere alla sua prima vera stagione da giocatrice da quintetto in A2 e la sua crescita di fiducia è un bel segnale in vista delle partite che contano.